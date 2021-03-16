Тренер «Вашингтона» Лавиолетт отреагировал на очередной рекорд Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт в интервью официальному сайте НХЛ подвел итоги матча регулярного сезона против «Баффало» (6:0) и рассказал об очередном достижении нападающего «столичных» Александра Овечкина.

«Ови сейчас достигает какого-то рубежа чуть ли не в каждом матче. И сегодня он добрался до еще одного важного события. Я рос в Массачусетсе и воочию наблюдал за игрой Фила Эспозито (когда тот выступал за «Бостон» с 1967 по 1975 годы). Также он дал мне шанс в хоккее, так что я знаком с Филом на протяжении долгого времени. Он был невероятным игроком и невероятным бомбардиром», — заявил Лавиолетт.

35-летний россиянин во встрече против «Баффало» забросил 717-ю в лиге и сравнялся по этому показателю с канадской легендой хоккея Филом Эспозито, с которым они делят шестое место.

Лидером в гонке снайперов НХЛ является Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы. Ближайшей целью Овечкина является еще один канадец — Марсель Дион, у которого 731 шайба в «регулярках».