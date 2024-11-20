Тренер «Вашингтона» назвал столкновение Макбэйна с Овечкиным непреднамеренным
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал эпизод со столкновением нападающего команды Александра Овечкина с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном, в результате которого россиянин получил травму ноги.
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября. Встреча команд завершилась со счетом 6:2 в пользу «Кэпиталз», Овечкин отметился дублем в этой игре.
«Это было досадное столкновение. Я много раз его пересматривал. Вы ищете, был ли там преднамеренный контакт со стороны Макбэйна. Я не знаю, но думаю, что он немного потерял контроль над своим катанием. Он был немного безрассуден в том моменте, но на основании того, что я пересматривал, я не думаю, что это было преднамеренным», — сказал Карбери в эфире радио The Junkies.
Овечкину диагностировали повреждение голени по итогам матча с «Ютой». Сообщалось, что хоккеист вернется на лед в ближайшие недели.
«Думаю, прогноз «неделя на неделю» довольно точен», — добавил тренер «Вашингтона».
В нынешнем сезоне 39-летний российский форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх лиги. Овечкину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 4
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|6 : 3
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|2 : 1 Б
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|3 : 4