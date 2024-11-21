Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что сроки возвращения Овечкина будут известны 21 ноября

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, когда будут известны точные сроки восстановления российского нападающего Александра Овечкина.

19 ноября 39-летний форвард получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), в котором он отметился дублем. У него диагностировали повреждение голени. Ранее клуб сообщил, что Овечкин пропустит как минимум неделю из-за повреждения.

«Наши врачи оценивают его состояние сегодня. У нас будет лучшее представление о сроках и степени травмы в четверг», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

20 ноября «Вашингтон» поместил Овечкина в список травмированных и вызвал из АХЛ другого россиянина Ивана Мирошниченко.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх лиги. Овечкину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.