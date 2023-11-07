Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:31

Тренер «Вашингтона» Карбери – о результативности Овечкина: «Он не разучился забивать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал неудачное начало сезона для российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он не разучился забивать. Я думаю, есть несколько вещей, которые он мог бы делать немного лучше при игре без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы говорили об этих вещах.

Просто иногда в твоей карьере наступает момент, когда игра в атаке ненадолго угасает. А потом внезапно что-то зажигает ее снова.

Мы можем немного помочь ему. Мы всегда будем искать в разных моментах, как мы можем помочь занять наилучшие позиции, чтобы использовать свои навыки. Голы придут», – приводит слова Карбери The Hockey News.

В 10 матчах сезона-2023/24 38-летний россиянин набрал 8 (2+6) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
1
0
Читайте также
Навка рассказала, что тренер Линичук разбила их дуэт с Костомаровым
Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге
МВД Украины: помощник Залужного взорвался, когда показывал своему сыну гранату
МТС отменила плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств
Эксперт призвал сразу отключить некоторые функции на смартфонах
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Вашингтону» не нужны голы Овечкина для побед? Капитан остается без шайб уже четыре матча подряд
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин прокомментировал решение Бэкстрема приостановить карьеру из-за травмы
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ужас Овечкина: свой вратарь пропустил все, что летело в створ, в атаке ничего не получалось
Многолетний партнер Овечкина внезапно приостановил карьеру. Рекорд Гретцки под угрозой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артюхин считает, что по броскам в касание с Овечкиным никто не сравнится

НХЛ: «Айлендерс — Миннесота», «Анахайм» — «Питтсбург». Расписание матчей 8 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 11 8 3 17
2 Нью-Джерси 11 7 4 15
3 Каролина 12 7 5 14
4 Айлендерс 10 5 5 13
5 Вашингтон 10 5 5 11
6 Филадельфия 12 5 7 11
7 Коламбус 12 4 8 11
8 Питтсбург 10 4 6 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 12 10 2 21
2 Детройт 12 7 5 15
3 Торонто 12 6 6 14
4 Тампа-Бэй 12 5 7 14
5 Флорида 11 6 5 13
6 Монреаль 11 5 6 12
7 Баффало 12 6 6 12
8 Оттава 10 4 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 11 7 4 15
2 Колорадо 10 7 3 14
3 Виннипег 11 5 6 12
4 Сент-Луис 10 5 5 11
5 Аризона 11 5 6 11
6 Нэшвилл 11 5 6 10
7 Миннесота 11 4 7 10
8 Чикаго 11 4 7 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 11 2 23
2 Ванкувер 12 9 3 19
3 Лос-Анджелес 11 7 4 16
4 Анахайм 11 7 4 14
5 Сиэтл 12 4 8 10
6 Калгари 11 3 8 7
7 Эдмонтон 11 2 9 5
8 Сан-Хосе 11 0 11 1
Результаты / календарь
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
7.11 03:00
Флорида – Коламбус
 5 : 4 ОТ
7.11 03:00
Торонто – Тампа-Бэй
 6 : 5 ОТ
7.11 04:00
Даллас – Бостон
 2 : 3
7.11 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 6 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 12 21
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 12 20
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 10 20
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 12 13
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 12 10
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 12 9
И КН
Иван Просветов

Иван Просветов

Колорадо

 2 0.88
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

3 1
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 4 1.46
Новости
RSS RSS
Все новости