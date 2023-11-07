Тренер «Вашингтона» Карбери – о результативности Овечкина: «Он не разучился забивать»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал неудачное начало сезона для российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он не разучился забивать. Я думаю, есть несколько вещей, которые он мог бы делать немного лучше при игре без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы говорили об этих вещах.

Просто иногда в твоей карьере наступает момент, когда игра в атаке ненадолго угасает. А потом внезапно что-то зажигает ее снова.

Мы можем немного помочь ему. Мы всегда будем искать в разных моментах, как мы можем помочь занять наилучшие позиции, чтобы использовать свои навыки. Голы придут», – приводит слова Карбери The Hockey News.

В 10 матчах сезона-2023/24 38-летний россиянин набрал 8 (2+6) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.