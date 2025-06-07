Тренер «Вашингтона» Карбери выиграл «Джек Адамс Эворд»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери стал обладателем «Джек Адамс Эворд» по итогам сезона НХЛ-2024/25.

Данный приз вручается лучшему тренеру сезона. В финале Карбери обошел Скотта Арниэла из «Виннипега» и Мартена Сан-Луи из «Монреаля».

Карбери набрал 464 очка, Арниэл — 249, Сан-Луи — 66.

«Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ набрал 111 очков и занял первое место в таблице Восточной конференции. В Кубке Стэнли «Кэпиталз» дошли до второго раунда и уступили «Каролине» (1-4).