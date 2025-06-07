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Тренер «Вашингтона» Карбери выиграл «Джек Адамс Эворд»

Руслан Минаев
Спенсер Карбери.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери стал обладателем «Джек Адамс Эворд» по итогам сезона НХЛ-2024/25.

Данный приз вручается лучшему тренеру сезона. В финале Карбери обошел Скотта Арниэла из «Виннипега» и Мартена Сан-Луи из «Монреаля».

Карбери набрал 464 очка, Арниэл — 249, Сан-Луи — 66.

«Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ набрал 111 очков и занял первое место в таблице Восточной конференции. В Кубке Стэнли «Кэпиталз» дошли до второго раунда и уступили «Каролине» (1-4).

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Спенсер Карбери
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1 Рейнджерс 5 4 1 8
2 Каролина 4 2 2 5
3 Питтсбург 3 2 1 4
4 Вашингтон 2 1 1 2
5 Коламбус 2 1 1 2
6 Айлендерс 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 2 2 6
2 Оттава 3 2 1 4
3 Тампа-Бэй 3 2 1 4
4 Баффало 3 2 1 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 4 3 1 6
2 Миннесота 3 2 1 5
3 Виннипег 3 2 1 5
4 Колорадо 2 2 0 4
5 Нэшвилл 3 1 2 3
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 4 3 1 6
2 Эдмонтон 3 2 1 5
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12.10
7.10 02:00 Торонто – Нэшвилл 5 : 4 ОТ
7.10 02:00 Баффало – Миннесота 3 : 2 ОТ
7.10 02:00 Рейнджерс – Айлендерс 5 : 2
7.10 02:00 Нью-Джерси – Юта 3 : 5
7.10 02:00 Детройт – Оттава 5 : 3
7.10 02:00 Монреаль – Каролина 4 : 6
7.10 03:00 Чикаго – Сент-Луис 4 : 2
7.10 04:40 Сиэтл – Вегас 2 : 6
7.10 05:30 Лос-Анджелес – Флорида 1 : 2
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