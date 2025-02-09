Тренер «Вашингтона» Карбери: «Лучшая игра Овечкина в этом сезоне еще впереди»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ответил на вопрос о форме нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

В феврале НХЛ уходит на паузу из-за турнира четырех наций.

«Я думаю, что его лучшая игра в этом сезоне еще впереди. Я так чувствую, потому что помню, как он получил травму в начале сезона. В моем представлении, пропустить столько времени в 39 лет, а потом пытаться вернуться в НХЛ — это очень тяжело. Я заметил разницу в его выступлении. Думаю, что после перерыва он будет выглядеть еще лучше», — приводит слова Карбери RMNB.

В последнем матче против «Филадельфии» (4:3) Овечкин забил свой 879-й гол в НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 15 шайб.

В текущем сезоне в активе 39-летнего россиянина 40 (26+14) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.