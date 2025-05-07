Карбери — о поражении «Вашингтона» в первом матче с «Каролиной»: «Наша игра была не очень хороша»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги первого матча серии против «Каролины» (1:2 ОТ) во втором раунде плей-офф НХЛ.

«Это было не очень хорошо. Вот и все. Вся наша игра была не очень хороша. Мы перестроимся и подготовимся ко второй игре», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

«Каролина» повела в серии — 1-0. Второй матч состоится в ночь с 8 на 9 мая. Начало игры — 02.00 по московскому времени.