Тренер «Вашингтона» Карбери — о гонке Овечкина за рекордом: «Еще 10 голов. Мы справимся»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал гол нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче против «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Еще один пример того, что, даже если ничего не происходит, у него просто есть талант сыграть впечатляюще в ключевой момент. Шайба летит к нему, и он не ошибается. Это важнейший гол для нашей команды, важнейший гол в большинстве», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Заброшенная шайба стала для Овечкина 885-й в 1472 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забить еще 10 голов.

«Еще десять. Мы справимся», — добавил Карбери.