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Тренер «Вашингтона» Карбери — о гонке Овечкина за рекордом: «Еще 10 голов. Мы справимся»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал гол нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче против «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Еще один пример того, что, даже если ничего не происходит, у него просто есть талант сыграть впечатляюще в ключевой момент. Шайба летит к нему, и он не ошибается. Это важнейший гол для нашей команды, важнейший гол в большинстве», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Заброшенная шайба стала для Овечкина 885-й в 1472 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забить еще 10 голов.

«Еще десять. Мы справимся», — добавил Карбери.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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Овечкин прокомментировал свой 885-й гол в НХЛ

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 10 7 3 15
2 Рейнджерс 10 6 4 13
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Айлендерс 8 4 4 9
5 Нью-Джерси 8 4 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Коламбус 7 3 4 6
8 Филадельфия 10 1 9 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 7 2 14
2 Тампа-Бэй 8 6 2 12
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Баффало 9 4 5 10
6 Монреаль 8 4 4 9
7 Детройт 8 3 5 8
8 Торонто 9 3 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 9 6 3 13
2 Юта 9 6 3 12
3 Колорадо 8 5 3 11
4 Виннипег 8 4 4 10
5 Даллас 8 4 4 9
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 8 2 16
2 Эдмонтон 8 6 2 13
3 Сиэтл 9 5 4 11
4 Сан-Хосе 8 4 4 9
5 Анахайм 7 4 3 8
6 Ванкувер 10 2 8 5
7 Калгари 8 2 6 4
8 Лос-Анджелес 6 0 6 2
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19.10 01:00 Миннесота – Коламбус 2 : 1
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