Карбери: «Считаю, что Овечкин отлично провел плей-офф НХЛ»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал игру форварда Александра Овечкина в плей-офф НХЛ.

«Кэпиталз» уступили «Каролине» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 1-4.

«Я считаю, что Ови отлично провел плей-офф. Да, в этой серии статистика может выглядеть не очень. Но есть качество, которое я особенно ценю в Ови.

Мы сражались весь год, особенно с января, буквально царапались, боролись каждый матч, чтобы просто попасть в плей-офф. И когда попали, у нас ничего не осталось. В конце сезона он был расстроен тем, как все прошло», — сказал Карбери на пресс-конференции.

В Кубке Стэнли-2025 Овечкин провел 10 матчей и набрал 6 (5+1) очков.