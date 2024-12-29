Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:03

Карбери: «Овечкин очень крепок, но ему понадобится время, чтобы набрать обороты»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал возвращение нападающего Александра Овечкина после перелома малоберцовой кости.

39-летний россиянин в первом матче после травмы забил гол в ворота «Торонто» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сегодня команда кусалась и царапалась. После перерыва [в пять дней] мы немного заржавели. Первые два периода прошли не так, как мы этого хотели, но бы смогли забить. Команда упорно трудилась, было несколько хороших сейвов. Третий период стал нашим лучшим.

Овечкин очень крепок, [но] ему понадобится какое-то время. Я знаю, что мы все хотим, чтобы он сразу взялся за дело и играл на прежнем уровне. Но он пропустил много времени и нуждается в игровом времени, чтобы набрать обороты. Сегодня он был хорош, играл во всех ситуациях, где был нужен команде», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

В ночь на 30 декабря «Вашингтон» сыграет в гостях с «Детройтом», а вечером 31-го — примет «Бостон».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Читайте также
Cтароверы из России рассказали о присвоении папой римским дворянского титула
Названы самые скандальные разводы спортсменов в 2024 году
Захарова заявила о праве Баку ограничить временное пребывание россиян в Азербайджане
Тренер Ирина Винер объяснила свое высказывание про «команду бомжей»
В авиакатастрофе в Южной Корее могли погибнуть почти все пассажиры
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин — о возвращении: «Рад вернуться в игру. Старался быть в форме насколько мог»
Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ с 60 голами в пустые ворота
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 869-го гола Александра
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 869-го гола Овечкина. Текущее положение
«Пришло мое время». Овечкин не играл с ноября, но теперь возвращается в погоню за Гретцки
Тренер «Вашингтона» Карбери — о возвращении Овечкина: «Даже сама угроза того, что он может забить, поднимает настроение нашей команде»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Тампа» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 35 24 11 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 37 16 21 37
5 Филадельфия 36 16 20 36
6 Коламбус 37 15 22 36
7 Айлендерс 36 14 22 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 33 20 13 42
5 Оттава 35 18 17 38
6 Монреаль 35 15 20 33
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
2 Лос-Анджелес 35 20 15 45
3 Эдмонтон 35 21 14 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 34 13 21 30
8 Сан-Хосе 38 11 27 28
Результаты / календарь
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
29.12 00:00
Ванкувер – Сиэтл
 4 : 5 ОТ
29.12 00:00
Анахайм – Филадельфия
 1 : 3
29.12 00:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
29.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
6 : 2
29.12 03:00
Виннипег – Оттава
 4 : 2
29.12 03:00
Торонто – Вашингтон
 2 : 5
29.12 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 5 : 2
29.12 03:00
Бостон – Коламбус
 4 : 0
29.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 6 : 3
29.12 06:00
Сан-Хосе – Калгари
 - : -
29.12 23:00
Чикаго – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости