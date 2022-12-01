Будро: «Надеюсь, что Овечкин в Сиэтле обойдет Гретцки по голам»
Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро уверен, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вскоре выйдет на 2-е место в списке лучших снайперов НХЛ. В игре протик «Кэнакс» он оформил дубль и теперь у него 793 гола.
«С таким парнем, как Алекс, рекорды не имеют значения. Он любит болельщиков и приходит играть каждый вечер. Забивать голы — это то, чем он занимается. Он мог бы играть на Луне, и Алекс приложил бы все усилия, и у него бы все получилось. Неудивительно, что это еще один рекорд, который он собирается достичь (о втором месте в списке лучших снайперов). Просто надеюсь, что он сделает это в Сиэтле (в четверг)», — цитирует The Athletic Будро.
Больше Овечкина в НХЛ забросили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Для того чтобы выйти на 2-е место россиянину надо еще 8 шайб, на 1-е — 101.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|23
|19
|4
|38
|2
|Айлендерс
|24
|15
|9
|30
|3
|Каролина
|23
|12
|11
|29
|4
|Питтсбург
|23
|11
|12
|26
|5
|Рейнджерс
|23
|10
|13
|24
|6
|Вашингтон
|24
|10
|14
|23
|7
|Филадельфия
|23
|8
|15
|21
|8
|Коламбус
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|19
|3
|38
|2
|Торонто
|24
|14
|10
|33
|3
|Тампа-Бэй
|22
|13
|9
|27
|4
|Детройт
|21
|11
|10
|26
|5
|Флорида
|23
|10
|13
|24
|6
|Монреаль
|22
|11
|11
|23
|7
|Баффало
|22
|9
|13
|19
|8
|Оттава
|21
|8
|13
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|23
|13
|10
|30
|2
|Виннипег
|21
|14
|7
|29
|3
|Колорадо
|20
|12
|8
|25
|4
|Миннесота
|21
|10
|11
|22
|5
|Нэшвилл
|21
|10
|11
|22
|6
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|22
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|17
|7
|35
|2
|Сиэтл
|22
|14
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|25
|12
|13
|28
|4
|Эдмонтон
|22
|12
|10
|24
|5
|Калгари
|22
|10
|12
|23
|6
|Ванкувер
|23
|9
|14
|21
|7
|Сан-Хосе
|25
|8
|17
|20
|8
|Анахайм
|23
|6
|17
|14
|1.12
|03:00
|
Детройт – Баффало
|- : -
|1.12
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|- : -
|1.12
|03:00
|
Торонто – Сан-Хосе
|- : -
|1.12
|05:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|39
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|36
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|34
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|19
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|17
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|23
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|15
|2.07
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|17
|2.18