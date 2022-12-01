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Сегодня, 05:11

Будро: «Надеюсь, что Овечкин в Сиэтле обойдет Гретцки по голам»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро уверен, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вскоре выйдет на 2-е место в списке лучших снайперов НХЛ. В игре протик «Кэнакс» он оформил дубль и теперь у него 793 гола.

«С таким парнем, как Алекс, рекорды не имеют значения. Он любит болельщиков и приходит играть каждый вечер. Забивать голы — это то, чем он занимается. Он мог бы играть на Луне, и Алекс приложил бы все усилия, и у него бы все получилось. Неудивительно, что это еще один рекорд, который он собирается достичь (о втором месте в списке лучших снайперов). Просто надеюсь, что он сделает это в Сиэтле (в четверг)», — цитирует The Athletic Будро.

Больше Овечкина в НХЛ забросили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Для того чтобы выйти на 2-е место россиянину надо еще 8 шайб, на 1-е — 101.

Александр Овечкин. Овечкин побил еще один вечный рекорд Гретцки. Их все меньше и меньше

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НХЛ: «Оттава» — «Рейнджерс», «Торонто» — «Сан-Хосе» и другие матчи 1 декабря

«Оттава» дома проиграла «Рейнджерс»
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2 Айлендерс 24 15 9 30
3 Каролина 23 12 11 29
4 Питтсбург 23 11 12 26
5 Рейнджерс 23 10 13 24
6 Вашингтон 24 10 14 23
7 Филадельфия 23 8 15 21
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 24 14 10 33
3 Тампа-Бэй 22 13 9 27
4 Детройт 21 11 10 26
5 Флорида 23 10 13 24
6 Монреаль 22 11 11 23
7 Баффало 22 9 13 19
8 Оттава 21 8 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 21 14 7 29
3 Колорадо 20 12 8 25
4 Миннесота 21 10 11 22
5 Нэшвилл 21 10 11 22
6 Сент-Луис 22 11 11 22
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 22 14 8 31
3 Лос-Анджелес 25 12 13 28
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6 Ванкувер 23 9 14 21
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Тампа-Бэй

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И Г
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