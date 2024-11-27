Тренер Филатов — о Мичкове: «С ним иногда очень легко, а иногда очень тяжело»
Тренер «Торпедо» Владимир Филатов поделился мнением о нападающем «Филадельфии» Матвее Мичкове. Специалист работал с форвардом в юниорской сборной России и «СКА-1946».
«Матвей разный. С ним иногда очень легко, иногда очень тяжело. Когда ты ему даешь материал, он его делает и у него получается, вы с ним лучшие друзья. Но если ты даешь ему материал, который у него не выходит, он не любит искать причину в себе. Может найти ее в партнерах, в тренере, который не так сказал. Но за несколько лет работы с Матвеем я научился с ним общаться. У нас никогда не было прямых конфликтов. Мы могли с ним поспорить, но в итоге приходили к общему знаменателю», — цитирует Филатова «ВсеПроСпорт».
В нынешнем сезоне 19-летний Мичков провел 20 матчей за «Филадельфию» в НХЛ, отметившись 8 голами и 9 результативными передачами.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|15
|9
|32
|2
|Каролина
|21
|15
|6
|31
|3
|Вашингтон
|21
|14
|7
|29
|4
|Рейнджерс
|20
|12
|8
|25
|5
|Айлендерс
|22
|8
|14
|21
|6
|Филадельфия
|22
|9
|13
|21
|7
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|21
|13
|8
|28
|2
|Флорида
|22
|12
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|4
|Баффало
|21
|11
|10
|23
|5
|Бостон
|23
|10
|13
|23
|6
|Детройт
|21
|9
|12
|20
|7
|Оттава
|21
|9
|12
|19
|8
|Монреаль
|21
|7
|14
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|22
|18
|4
|36
|2
|Миннесота
|21
|13
|8
|30
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Юта
|22
|9
|13
|21
|6
|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|22
|12
|10
|27
|3
|Ванкувер
|20
|11
|9
|25
|4
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|25
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Анахайм
|20
|8
|12
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|19
|27.11
|03:00
|
Монреаль – Юта
|2 : 3 ОТ
|27.11
|03:00
|
Бостон – Ванкувер
|0 : 2