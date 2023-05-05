Тренер «Торонто» о поражении от «Флориды»: «Это разочаровывает»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (2:3, 0-2).

«Это разочаровывает. Озадачивает, откровенно говоря. Мы даже ни разу не допустили таких ошибок в последней серии. Мы делаем бросок в начале игры и просто возвращаем им шайбу. Это то, чего мы не делали и, честно говоря, просто не можем делать, если вы серьезно настроены на победу», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.