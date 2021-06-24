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Тренер «Тампы» заявил, что Кучерова травмировали умышленно

08:40
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер после поражения от «Айлендерс» (2:3 ОТ, 3-3 в серии) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли прокомментировал эпизод с травмой российского нападающего Никиты Кучерова. Форвард сыграл всего 46 секунд, после чего не смог продолжить встречу.

«Был ли фол Мейфилда умышленным? Думаю, что было бы странно думать иначе, — сказал Купер на послематчевой пресс-конференции. — Не могу сказать, что написано в правилах НХЛ, однако судья все видел. Он находился очень близко к этому моменту, но сказал, что ничего не видел. Конечно, нам не хватило Кучерова. Возможно, поэтому мы проиграли».

Кучеров лидирует по очкам в плей-офф — у него 27 (5+22) баллов.

Напомним, победную шайбу в овертайме забросил форвард Энтони Бовиллье. Решающая игра серии пройдет в Тампе 26 июня (начало — в 3.00 по московскому времени).

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