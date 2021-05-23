Тренер «Тампы» прокомментировал судейство в матче с «Флоридой» после травмы Кучерова

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал травму форварда Никиты Кучерова в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (6:2, счет в серии 3-1).

«Сначала арбитры как бы говорят твоим игрокам: «Не совершайте глупые нарушения, мы за вами следим». Но мы видим, что наш соперник получает от этого выгоду. Я этого просто не понимаю. Это грустно. Да, мы — не ангелы. Не хочу говорить, что мы белые и пушистые. Но арбитры установили определенный стандарт, однако не были последовательными. Конечно, какие-то удаления мы заслужили. Но здесь в зуме 34 журналиста, и вы все смотрели игру. Поэтому сами знаете, что я хочу сказать», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Кучеров в матче с «Пантерз» набрал 4 (1+3) очка. В одном из эпизодов встречи россиянин получил повреждение в стычке с форвардом Энтони Дюклером, который ударил его клюшкой по колену.