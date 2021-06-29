Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тренер «Тампы»: «Повезло унести ноги во втором периоде»

09:30
Теги:

Главный тренер «Тампы» Джон Купер после первого матча финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (5:1, 1-0 в серии) отметил, что команде надо прибавлять.

«Пожалуй, нам повезло унести ноги во втором периоде, — сказал тренер «Молнии» Джон Купер. — Соперник оказал на нас давление, а Васи в паре моментов просто спас. В этом компоненте нам бы стоило прибавить. Да и вообще мы способны на большее. Команда, проигравшая первый матч, во втором будет стараться значительно прибавить. И нам тоже надо будет сыграть лучше, чтобы забрать вторую игру».

Вторая игра состоится 1 июля.

Читайте также

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Нидерланды намерены отправить в отставку Де Бура после вылета с Евро-2020
Катание на сапах или вейкбордах. Польза, вред и насколько опасно
Рублев и Хачанов потрепали нервы болельщиков, но не повторили ошибок Циципаса

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей