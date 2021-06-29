Тренер «Тампы»: «Повезло унести ноги во втором периоде»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер после первого матча финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (5:1, 1-0 в серии) отметил, что команде надо прибавлять.

«Пожалуй, нам повезло унести ноги во втором периоде, — сказал тренер «Молнии» Джон Купер. — Соперник оказал на нас давление, а Васи в паре моментов просто спас. В этом компоненте нам бы стоило прибавить. Да и вообще мы способны на большее. Команда, проигравшая первый матч, во втором будет стараться значительно прибавить. И нам тоже надо будет сыграть лучше, чтобы забрать вторую игру».

Вторая игра состоится 1 июля.