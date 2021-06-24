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Тренер «Тампы» не раскрыл подробностей травмы Кучерова

08:18
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер после поражения от «Айлендерс» (2:3 ОТ, 3-3 в серии) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли не сообщил подробностей и состоянии российского нападающего Никиты Кучерова. Форвард сыграл всего 46 секунд, после чего не смог продолжить встречу.

«Мы играли без него 56 минут, — цитирует Купера сайт НХЛ. — Обычно, когда мы играли без него, то делали это в 12 форвардов. Сегодня их осталось 11. Но мы так играли четыре месяца. Так что ничего нового».

Кучеров лидирует по очкам в плей-офф — у него 27 (5+22) баллов.

Напомним, победную шайбу в овертайме забросил форвард Энтони Бовиллье. Решающая игра серии пройдет в Тампе 26 июня (начало — в 3.00 по московскому времени).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей