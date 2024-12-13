Тренер «Тампы» Купер назвал Кучерова волшебным игроком

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер назвал форварда команды Никиту Кучерова волшебным игроком.

«В раздевалке мы обсуждали, кто должен стать игроком встречи. Поначалу казалось, что Джейк Гюнцель оформил хет-трик, поэтому нужно вручать приз ему. Гюнцель тут же заявил: «Нет, его нужно отдать Кучу, ведь он набрал шесть очков». А мы и не поняли, что Куч набрал шесть очков. Я этого даже не знал! В любом случае мы над этим посмеялись. Он волшебный игрок», — приводит слова Купера журналистка Гэбби Ширли в соцсети X.

Купер также рассказал, что невероятно повезет, если у вас найдется один такой или двое, как Кучеров. Находиться рядом с ним — настоящее удовольствие. Это такой умный игрок, что он способен создать момент из ничего. Когда соперник выходил два в одного, он сзади отбирал шайбу. Он играл на обеих половинах площадки, и это делает его особенным

13 декабря «Тампа-Бэй» одержала крупную победу над «Калгари» (8:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард «Лайтнинг» Кучеров забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. Россиянин второй раз в своей карьере набрал шесть очков в одном матче и повторил клубный рекорд «Лайтнинг» по ассистам в одной игре.