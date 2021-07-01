Тренер «Тампы»: «Нам повезло вытащить вторую игру с «Монреалем»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги второго матча финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:1).

«Нам повезло вытащить эту игру. Но «Канадиенс», которых мы видели сегодня, были в большей степени той командой, которая прошла через плей-офф, в отличие от того, что мы видели в первой игре. Я отдаю должное нашим ребятам за то, что они вытащили матч. Это финал, здесь действительно сложно», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.