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Тренер «Тампы»: «Нам повезло вытащить вторую игру с «Монреалем»

08:38
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги второго матча финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:1).

«Нам повезло вытащить эту игру. Но «Канадиенс», которых мы видели сегодня, были в большей степени той командой, которая прошла через плей-офф, в отличие от того, что мы видели в первой игре. Я отдаю должное нашим ребятам за то, что они вытащили матч. Это финал, здесь действительно сложно», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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