Тренер «Тампы»: «Нам повезло вытащить вторую игру с «Монреалем»
08:38
Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги второго матча финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:1).
«Нам повезло вытащить эту игру. Но «Канадиенс», которых мы видели сегодня, были в большей степени той командой, которая прошла через плей-офф, в отличие от того, что мы видели в первой игре. Я отдаю должное нашим ребятам за то, что они вытащили матч. Это финал, здесь действительно сложно», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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