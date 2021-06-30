Тренер «Тампы» Купер считает Кучерова великим хоккеистом

Главный тренер «Тампы» Джон Купер считает, что российский форвард Никита Кучеров сыграл важную роль в трансформации клуба.

«Вы говорите о трансформации нашей команды в последние два года. Я считаю, что огромную роль в ней сыграла трансформация Никиты Кучерова. Его показатели произведут ещё большее впечатление, если обратить внимание на период, в котором мы находимся. В 1980-х хоккей был открытым, результативным. А он показывает такой результат сейчас, когда забивать голы и набирать очки стало труднее. Тем не менее он сделал это не раз, а дважды подряд», — приводит официальный сайт НХЛ на русском языке слова Купера.

Тренер отметил, что считает Кучерова одним из лучших хоккеистов современности.

«Одно дело выйти на этот уровень один раз. Но только особенный хоккеист, обладающий уникальным талантом, сумеет показать такой результат несколько раз подряд, к тому же выходя на такой уровень на самом важном этапе. Этим великие хоккеисты отличаются от хороших игроков. Великие могут прибавлять в ключевые моменты. Кучеров — один из них», — подытожил тренер.

«Тампа» ведет в серии с «Монреалем» со счетом 1-0. Второй матч состоится 1 июля. Кучеров набрал 3 (2+1) очка в первой игре и был признан первой звездой встречи.