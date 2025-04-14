Купер — о победной шайбе Кучерова с «Баффало»: «Он сегодня был эмоционален»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру нападающего Никиты Кучерова против «Баффало» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Это 80-я игра, и Куч [сегодня] был эмоционален после первого гола. И, я думаю, ребята понимали, что это значит для него. В это время сезона все зависит от команды, но есть также и индивидуальные достижения. Было здорово увидеть, как ребята проявляют эмоции», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Кучеров в этом сезоне набрал 119 (36+83) очков в 76 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.