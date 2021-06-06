Тренер «Тампы»: «Кучеров был лучшим игроком матча против «Каролины», практически неудержим»
6 июня 2021, 04:42
Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился впечатлениями от игры форварда Никиты Кучерова в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (6:4).
27-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка и стал второй звездой матча.
«Кучеров перехватил контроль над игрой. Он получил удар в чувствительное место и направил всю свою энергию в правильное русло, когда «Тампа» проигрывала в две шайбы. Он был лучшим игроком этим вечером, практически неудержим», — приводит слова Купера журналист Брайан Бернс.
Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 1:30 мск.
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