Тренер «Тампы-Бэй» Купер заявил, что Кучеров на этот раз не пропустит 56 матчей из-за травмы
18:37
Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер не назвал конкретный срок возвращения в строй российского форварда Никиты Кучерова. Ранее стали известно, что он получил травму.
Как сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Джо Смит, Купер отметил, что на этот раз хоккеист не пропустит 56 матчей, как в прошлом сезоне. После травмы в прошлом году он перенес операцию и пропустил весь регулярный чемпионат, который состоял из 56 игр.
Ранее стало известно, что Кучерову может потребоваться операция. 28-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).
В нынешнем сезоне Кучеров в 3 матчах набрал 4 (1+3) очка. Ранее хоккеист был назван в первой тройке сборной России на Олимпиаду-2022.
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