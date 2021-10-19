Тренер «Тампы-Бэй» Купер заявил, что Кучеров на этот раз не пропустит 56 матчей из-за травмы

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер не назвал конкретный срок возвращения в строй российского форварда Никиты Кучерова. Ранее стали известно, что он получил травму.

Как сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Джо Смит, Купер отметил, что на этот раз хоккеист не пропустит 56 матчей, как в прошлом сезоне. После травмы в прошлом году он перенес операцию и пропустил весь регулярный чемпионат, который состоял из 56 игр.

Ранее стало известно, что Кучерову может потребоваться операция. 28-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).