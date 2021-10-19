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Тренер «Тампы-Бэй» Купер заявил, что Кучеров на этот раз не пропустит 56 матчей из-за травмы

18:37
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Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер не назвал конкретный срок возвращения в строй российского форварда Никиты Кучерова. Ранее стали известно, что он получил травму.

Как сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Джо Смит, Купер отметил, что на этот раз хоккеист не пропустит 56 матчей, как в прошлом сезоне. После травмы в прошлом году он перенес операцию и пропустил весь регулярный чемпионат, который состоял из 56 игр.

Ранее стало известно, что Кучерову может потребоваться операция. 28-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

В нынешнем сезоне Кучеров в 3 матчах набрал 4 (1+3) очка. Ранее хоккеист был назван в первой тройке сборной России на Олимпиаду-2022.

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Евгений Петров все материалы автора
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