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Сегодня, 15:40

Тренер «Сибири» вспомнил о том, как нынешний наставник «Вашингтона» Лавиолетт убрал его из команды

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.
Фото USA Today Sports

Ассистент главного тренера «Сибири» Евгений Шалдыбин, отыгравший три года в системе «Бостона», в интервью «СЭ» рассказал о том, как тогдашний главный тренер фарм-клуба «Брюинз» Питер Лавиолетт вынудил его покинуть команду.

— Те «Брюинз» образца 1997 года выдали один из худших сезонов в истории клуба. Но многие из той команды нашли себя в тренерском цеху и менеджменте: Рик Токетт, Адам Оутс, Питер Лавиолетт и другие.. С кем-нибудь поддерживаете контакт?

— Нет, я ведь сыграл с ними всего три матча. Тогда смотрел на них как на иконы.

Когда приехал в «Провиденс», то Лавиолетт был еще действующим игроком, и первый сезон мы отыграли вместе. Но на тот момент он уже, по сути, был играющим тренером. После того сезона закончил и уехал работать главным тренером в Ист Кост, где сразу же стал чемпионом. Чуть позже Питер вернулся в «Провиденс», но уже в роли главного тренера, когда я проводил третий год в системе «Бостона». И именно в той регулярке у меня совсем все не заладилось. Может быть, это было просто стечением обстоятельств.

В первый год я достаточно достойно отыграл в АХЛ, набрал приличное количество очков, имел лучший «плюс-минус» среди защитников. На второй год сменился тренер, и команду возглавил тот, про кого я вообще не хочу говорить (речь идет о Томе Макви. — Прим. «СЭ»). А на третий год появился Лавиолетт, который дал мне сыграть всего одну игру. Но я знаю, зачем он это сделал — чтобы потом меня можно было обменять в «Лас-Вегас». АХЛ на тот момент была очень добротной лигой, где играли ребята, которые закончили с НХЛ. Но меня поменяли в ИХЛ (Интернациональная хоккейная лига). Хотя агент говорил, что меня могут обменять в другой клуб НХЛ.

Возможно, у Лавиолетта были какие-то старые обиды. Но его карьера очень достойная. Он становился чемпионом в первый же год в Ист Косте, затем сделал то же самое в АХЛ с «Провиденсом» и взял Кубок Колдера, а дальше попал в НХЛ и выиграл Кубок Стэнли. В этом плане могу только порадоваться за него, каким бы человеком он ни был.

Евгений Шалдыбин. «В Америке после тренировки местные ехали в стрип-клуб на обед». Мощные истории от тренера «Сибири»
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
Питер Лавиолетт
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 38 18 84
2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 60 29 31 65
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 59 28 31 62
7 Филадельфия 59 23 36 56
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 55 28 27 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 57 35 22 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 57 31 26 67
5 Нэшвилл 55 27 28 60
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 57 20 37 49
8 Чикаго 56 19 37 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 57 34 23 73
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 58 31 27 70
5 Калгари 57 26 31 63
6 Ванкувер 57 22 35 49
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 58 17 41 41
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Вашингтон – Детройт
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Каролина – Сент-Луис
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22.02 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 6 : 1
22.02 03:30
Баффало – Торонто
 3 : 6
22.02 04:00
Миннесота – Лос-Анджелес
 2 : 1
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Нэшвилл – Ванкувер
 5 : 4 Б
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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