Тренер «Сент-Луиса»: «Миннесота» — отличный соперник, с ней трудно играть»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Берубе подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты» (5:2).

«Это отличный соперник, с ним трудно играть. Они хорошо справляются со своей задачей, но и мы тоже хорошая команда, так что вот мы здесь, и у нас ничья. Кайру мог забить все четыре шайбы, но захотел забросить две. Со скамейки я кричал ему это, но он сказал мне, что его клюшка забьет только два раза. Я не обидчивый человек, как он. В любом случае, у нас получилась потрясающая игра», — приводит слова Берубе официальный сайт НХЛ.

После этого матча счет в серии стал 2-2. Пятая встреча пройдет 11 мая и начнется в 4:30 мск.