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Тренер «Сент-Луиса»: «Главное для Влади — почувствовать свое плечо и снова научиться ему доверять»

08:27
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Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби оценил форму нападающего Владимира Тарасенко, который провел первый официальный матч после травмы плеча.

— В квалификационном раунде главное для Влади — почувствовать свое плечо и снова научиться ему доверять, — цитирует Беруби сайт НХЛ. — Мы с ним не обсуждали это напрямую, но я уверен, он понимает: нам нужна его помощь, когда начнутся матчи на выбывание. К этому моменту он должен подвести себя в максимально хорошей форме.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/

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