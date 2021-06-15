Тренер сборной Канады Галлан возглавит «Рейнджерс»
00:40
Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан в ближайшее время возглавит «Рейнджерс», сообщает журналист Ларри Брукс.
По сведениям источника, команда из Нью-Йорка договорилась с 57-летним канадцем, который привел сборную Канады к победе на чемпионате мира в Латвии.
Ранее Галлан возглавлял «Коламбус», «Флориду», «Вегас», а также был ассистентом главного тренера «Айлендерс».
«Рейнджерс» в сезоне-2020/21 под руководством Дэвида Куинна не смог попасть в плей-офф НХЛ.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю