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Тренер сборной Канады Галлан возглавит «Рейнджерс»

00:40
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Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан в ближайшее время возглавит «Рейнджерс», сообщает журналист Ларри Брукс.

По сведениям источника, команда из Нью-Йорка договорилась с 57-летним канадцем, который привел сборную Канады к победе на чемпионате мира в Латвии.

Ранее Галлан возглавлял «Коламбус», «Флориду», «Вегас», а также был ассистентом главного тренера «Айлендерс».

«Рейнджерс» в сезоне-2020/21 под руководством Дэвида Куинна не смог попасть в плей-офф НХЛ.

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