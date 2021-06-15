Тренер сборной Канады Галлан возглавит «Рейнджерс»

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан в ближайшее время возглавит «Рейнджерс», сообщает журналист Ларри Брукс.

По сведениям источника, команда из Нью-Йорка договорилась с 57-летним канадцем, который привел сборную Канады к победе на чемпионате мира в Латвии.

Ранее Галлан возглавлял «Коламбус», «Флориду», «Вегас», а также был ассистентом главного тренера «Айлендерс».

«Рейнджерс» в сезоне-2020/21 под руководством Дэвида Куинна не смог попасть в плей-офф НХЛ.