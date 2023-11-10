Тренер «Сан-Хосе» — об 11-матчевой серии без побед: «Все были готовы спрыгнуть с моста»

Главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:2).

«Все были готовы спрыгнуть с моста после поражения от «Питтсбурга» (2:10). Но в сезоне 82 игры, мы не получили сразу четыре поражения за этот разгром. Это было просто одно поражение. Очень горжусь тем, что наша команда смогла собраться и проявить моральную стойкость», — приводит слова Куинна официальный сайт клуба.

«Шаркс» на старте сезона потерпел 11 поражений подряд, дважды пропустив по 10 шайб.

«Сан-Хосе» одержал вторую победу подряд и с 5 очками расположился на последнем месте Западной конференции, «Эдмонтон» с 5 очками — на предпоследней строчке.