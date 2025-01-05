Тренер «Сан-Хосе» похвалил Коваленко за гол в матче с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски оценил игру нападающего команды Николая Коваленко, забросившего шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2).

25-летний россиянин поразил ворота соперника на 18-й минуте игры.

«Коваленко сегодня был очень хорош в силовой борьбе. Его сложно сбить с ног, у него хорошие руки. Сегодня он показал своё мастерство, показал, что будет, когда у него есть пространство и время», — цитирует Варсофски официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Коваленко набрал 14 (5+9) очков в 39 встречах.