Тренер «Сан-Хосе»: «Надеялись на лучшее с реабилитацией Кныжова»
17 октября, 23:55
Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер высказался об операции защитника Николая Кныжова.
«Он действительно разочарован. Мы надеялись на лучшее с реабилитацией, и я думаю, он просто разочарован тем, что потерял то время и что теперь ему нужно сделать эту операцию. Он пытался вылечиться, не делая операцию. Но, очевидно, это надолго», — цитирует Бугнера журналист Кертис Пашелка в Twitter.
Ранее сообщалось, что россиянин может пропустить из-за операции от 8 до 10 недель.
В прошлом сезоне Кныжов провел в НХЛ 56 матчей. Он набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «-9».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/CurtisPashelka/status/1449813703897931777
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