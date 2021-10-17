Тренер «Сан-Хосе»: «Надеялись на лучшее с реабилитацией Кныжова»

Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер высказался об операции защитника Николая Кныжова.

«Он действительно разочарован. Мы надеялись на лучшее с реабилитацией, и я думаю, он просто разочарован тем, что потерял то время и что теперь ему нужно сделать эту операцию. Он пытался вылечиться, не делая операцию. Но, очевидно, это надолго», — цитирует Бугнера журналист Кертис Пашелка в Twitter.

Ранее сообщалось, что россиянин может пропустить из-за операции от 8 до 10 недель.

В прошлом сезоне Кныжов провел в НХЛ 56 матчей. Он набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «-9».