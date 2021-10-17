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Тренер «Сан-Хосе»: «Надеялись на лучшее с реабилитацией Кныжова»

17 октября, 23:55
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Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер высказался об операции защитника Николая Кныжова. 

«Он действительно разочарован. Мы надеялись на лучшее с реабилитацией, и я думаю, он просто разочарован тем, что потерял то время и что теперь ему нужно сделать эту операцию. Он пытался вылечиться, не делая операцию. Но, очевидно, это надолго», — цитирует Бугнера журналист Кертис Пашелка в Twitter.

Ранее сообщалось, что россиянин может пропустить из-за операции от 8 до 10 недель.

В прошлом сезоне Кныжов провел в НХЛ 56 матчей. Он набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «-9».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/CurtisPashelka/status/1449813703897931777

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Александр Кравченко все материалы автора
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