Тренер «Сан-Хосе» Бугнер отреагировал на рекорд Марло по сыгранным матчам

Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер в интервью официальному сайту НХЛ 20 апреля отреагировал на рекорд форварда «акул» Патрика Марло по сыгранных матчам в лиге.

«Наверное, такое уже все говорили такое, когда заканчивал Горди Хоу, что его рекорд будет вечным. Вот и мне сейчас так кажется. Да, сейчас принято говорить, что раньше скорости были другие, но не забывайте о самой подговке, как сейчас работают профессионалы. Среди них и Марло. Деньги? Ну когда Патрик начинал точно не такие суммы были. Да, сейчас можно получать больше десяти, но это не главное, почему хоккеисты играют после сорока», — заявил Бугнер.

В матче регулярного сезона против «Вегаса» (2:3) 41-летний канадец провел 1 768-й матч в НХЛ, что на один больше, чем у Горди Хоу.