Тренер «Салавата Юлаева» Козлов надеется, что Овечкин догонит Гретцки

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре за «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным.

— Каким вы запомнили молодого Овечкина?

— Это просто сгусток энергии был. Какая была у него мощь, как он шел в обыгрыш, какой был бросок, как глаза у него горели. Это и делает его уникальным.

— Догонит Гретцки?

— Надеюсь.

В этом сезоне 38-летний Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 17 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Всего в североамериканской лиге за карьеру россиянин забросил 827 шайб. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, лидирует канадец Уэйн Гретцки (894).