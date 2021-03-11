Тренер «Рейнджерс» рассказал, когда Панарин сыграет

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о сроках возвращения российского форварда Артемия Панарина. 10 марта хоккеист приступил к тренировкам. Ближайшая игра у команды из Нью-Йорка в пятницу, 12 марта, против «Бостона».

«Завтра он снова проведет тренировку, так что, насколько я понимаю, он с нами и готовится играть. Кажется, что он полностью готов играть и выкладываться. Но какое-то время он не играл, поэтому ему нужно время на подготовку», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Куинна.

22 февраля стало известно, что хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин взял отпуск в клубе после обвинений в избиении девушки в 2011 году.

Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011-м.