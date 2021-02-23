Тренер «Рейнджерс» рассказал, как команда отреагировала на скандал с Панариным

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил, что команда тяжело переживает отъезд форварда Артемия Панарина.

Россиянин подозревается в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Я горжусь ребятами за то, как они справились сегодня, и доволен той практикой, что у них была, — цитирует Куинна eu.recordonline.com. — Трудно преодолеть то, что команда теряет такого игрока, как Артемий, чисто с хоккейной точки зрения. Но нам придется найти выход из ситуации. Ребята понимают это. Они довольны своим выступлением и усилиями, которые они приложили в субботу. Это была действительно командная победа. На это мы и должны делать акцент».

Напомним, что бывший главный тренер «Витязя» Андрея Назарова 22 февраля обвинил Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году. В интервью «Комсомольской правде» он сообщил, что Панарин, выступая в КХЛ за «Витязь», в декабре 2011 года несколько раз ударил гражданку Латвии и потом «решил» вопрос, чтобы избежать наказания.

В «Рейнджерс» отметили, что Панарин отрицает все обвинения, и назвали произошедшее попыткой запугать игрока. Также в клубе отметили, что россиянин потрясен произошедшим, поэтому он проведет некоторое время вне клуба. В клубе из Нью-Йорка выразили свою поддержку хоккеисту, а также пообещали оказать помощь в поиске источника этих необоснованных обвинений.