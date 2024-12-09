Лавиолетт: «Шестеркин доказал, что является одним из лучших вратарей лиги»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал продление контракта с вратарем Игорем Шестеркиным.

Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на 8 лет, за которые он заработает 92 миллиона долларов. Шестеркин стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ.

«Игорь был просто великолепен, и его прошлый плей-офф был выдающимся. Вратарская позиция очень важна, приятно, что теперь о ней не нужно беспокоиться. Он доказал, что является одним из лучших вратарей в лиге. Приятно, что теперь он закрепил за собой это место на восемь лет. Если говорить о спорте в целом, то в хоккее есть действительно важные позиции, и вратарь — одна из них, и нам повезло, что у нас она одна из лучших», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В 2022-м он стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ. В текущем сезоне голкипер провел 19 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.99.