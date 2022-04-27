Тренер «Рейнджерс» объяснил, почему Панарин не вернулся на лед в игре с «Каролиной»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после поражения от «Каролины» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ объяснил, почему российский нападающий Артемий Панарин не вернулся в игру.

30-летнй россиянин сыграл только 8 минут, после чего отправился в раздевалку из-за травмы верхней части тела.

Журналист Дэн Розен написал в Twitter, что Галлан после игры сказал, что если бы это был матч плей-офф, Панарин, вероятно, вернулся бы на лед. Однако в «Рейнджерс» проявляют осторожность и не хотят рисковать игроками перед плей-офф, который начнется на следующей неделе.