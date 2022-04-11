Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение финского комментатора не произносить фамилию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Думаю, что это открытое проявление русофобии. А вообще, скорее всего, он сам по себе человек недалекий, раз он хочет привлечь к себе внимание таким «оригинальным» способом», — заявил Плющев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Комментатор Теро Кайнулайнен за последние два матча «Вашингтона» ни разу не произнес фамилию российского хоккеиста, называя Овечкина «капитаном «Кэпиталз», «знакомым мужчиной» и «седой бородой».