Плющев о намерении Овечкина вернуться до конца года: «У него хватает моральных сил»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможной поездке Александра Овечкина на ближайшие выездные матчи «Вашингтона».
«Месяц — это достаточный срок для восстановления. Но другой вопрос — игровые кондиции. Перелом вещь болезненная, но месяца для заживления достаточно. И раньше была информация, что Александр готовит себя к возвращению. У него хватает силы воли и моральных сил для продолжения сезона. Спортсмены готовы к таким потрясением, хоккей контактная игра, жесткая. И отмечу, что в НХЛ очень серьезно следят за здоровьем игроков, все под ведомом врачей», — сказал Плющев «СЭ».
Ранее журналист Том Гулитти сообщил, что Овечкин может поехать с «Вашингтоном» на ближайшие выездные матчи НХЛ. По информации источника, россиянин может провести утреннюю тренировку перед матчем с «Далласом» (16 декабря) и поучаствовать в занятии с резервистами перед игрой с «Чикаго» (17 декабря).
19 ноября россиянин получил перелом малоберцовой кости ноги в матче регулярного чемпионата против «Юты» (6:2). 2 декабря он впервые вышел на тренировку после травмы.
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|Рейнджерс
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|30
|18
|12
|38
|2
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|3
|Бостон
|32
|16
|16
|35
|4
|Тампа-Бэй
|28
|16
|12
|34
|5
|Оттава
|30
|15
|15
|32
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Баффало
|30
|11
|19
|26
|8
|Монреаль
|30
|11
|19
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|32
|22
|10
|45
|2
|Миннесота
|30
|20
|10
|44
|3
|Даллас
|29
|18
|11
|36
|4
|Колорадо
|32
|18
|14
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|31
|14
|17
|31
|7
|Нэшвилл
|31
|8
|23
|22
|8
|Чикаго
|30
|9
|21
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|19
|11
|41
|2
|Лос-Анджелес
|30
|18
|12
|39
|3
|Эдмонтон
|30
|18
|12
|38
|4
|Ванкувер
|29
|15
|14
|35
|5
|Калгари
|31
|15
|16
|35
|6
|Сиэтл
|32
|15
|17
|32
|7
|Сан-Хосе
|33
|11
|22
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|16.12
|01:00
|
Торонто – Баффало
|- : -
|16.12
|01:00
|
Каролина – Коламбус
|- : -
|16.12
|02:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|- : -
|16.12
|02:00
|
Миннесота – Вегас
|- : -