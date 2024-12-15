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15 декабря, 23:09

Плющев о намерении Овечкина вернуться до конца года: «У него хватает моральных сил»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможной поездке Александра Овечкина на ближайшие выездные матчи «Вашингтона».

«Месяц — это достаточный срок для восстановления. Но другой вопрос — игровые кондиции. Перелом вещь болезненная, но месяца для заживления достаточно. И раньше была информация, что Александр готовит себя к возвращению. У него хватает силы воли и моральных сил для продолжения сезона. Спортсмены готовы к таким потрясением, хоккей контактная игра, жесткая. И отмечу, что в НХЛ очень серьезно следят за здоровьем игроков, все под ведомом врачей», — сказал Плющев «СЭ».

Ранее журналист Том Гулитти сообщил, что Овечкин может поехать с «Вашингтоном» на ближайшие выездные матчи НХЛ. По информации источника, россиянин может провести утреннюю тренировку перед матчем с «Далласом» (16 декабря) и поучаствовать в занятии с резервистами перед игрой с «Чикаго» (17 декабря).

19 ноября россиянин получил перелом малоберцовой кости ноги в матче регулярного чемпионата против «Юты» (6:2). 2 декабря он впервые вышел на тренировку после травмы.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Плющев
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2 Нью-Джерси 33 20 13 43
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4 Филадельфия 31 14 17 32
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6 Айлендерс 31 12 19 31
7 Питтсбург 32 13 19 31
8 Коламбус 30 12 18 29
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2 Флорида 31 18 13 38
3 Бостон 32 16 16 35
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5 Оттава 30 15 15 32
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7 Баффало 30 11 19 26
8 Монреаль 30 11 19 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 32 22 10 45
2 Миннесота 30 20 10 44
3 Даллас 29 18 11 36
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5 Юта 30 14 16 33
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