Тренер «Питтсбурга» — о разгроме от «Вашингтона»: «Мы не справились с шумихой вокруг клуба»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение команды от «Вашингтона» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Очевидно, мы недостаточно хорошо справились с шумихой вокруг команды. Но это не оправдание. Мы все равно должны делать свою работу», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка в 61 матче. 9 марта команда проведет гостевую встречу с «Бостоном». Начало — в 23.00 (мск).