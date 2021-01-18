Тренер «Питтсбурга» считает, что звено Малкина прибавляло по ходу матча

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил игру звена Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 Б).

«Мы считаем, что его тройка (с Закером и Брайаном Растом) сильно провела сборы, и не хочется, чтобы они теряли уверенность в себе из-за того, что им не удается попасть в протокол, — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ. — Звено Джино по ходу матча прибавляло. Они начали использовать скорость, проводили больше времени в атаке, имели несколько голевых шансов. Если они будут продолжать в том же духе и использовать свои сильные стороны, то обязательно забьют».

Малкин в этой игре результативными действиями не отметился. На его счету один силовой прием, два перехвата и 53 процента выигранных вбрасываний.