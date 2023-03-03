Тренер «Питтсбурга»: «Отобрать четыре очка у «Тампы» за одну неделю — это очень много значит»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:4 ОТ).

«Для нас важно одерживать победы, независимо от нашего соперника. Конечно, мы очень уважаем эту команду, наполненную талантами. Наши ребята очень боролись. Думаю, отобрать четыре очка у такой команды за одну неделю — это очень много значит. Думаю, наши ребята чувствуют себя хорошо», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» набрал 71 очко и идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Тампа» располагается на пятой строчке с 79 очками.