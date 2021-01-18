Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил игру форварда команды Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 Б).

«Джино — доминирующий игрок, — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ. — Он очень много владел шайбой. Обычно это хороший знак, значит его игра на нужном уровне. Мы их продолжим подбадривать и будем надеяться, что они будут забивать».

Малкин в этой игре результативными действиями не отметился. На его счету один силовой прием, два перехвата и 53 процента выигранных вбрасываний.