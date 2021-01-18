Тренер «Питтсбурга» Салливан: «Малкин — доминирующий игрок, он очень много владел шайбой»
09:06
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил игру форварда команды Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 Б).
«Джино — доминирующий игрок, — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ. — Он очень много владел шайбой. Обычно это хороший знак, значит его игра на нужном уровне. Мы их продолжим подбадривать и будем надеяться, что они будут забивать».
Малкин в этой игре результативными действиями не отметился. На его счету один силовой прием, два перехвата и 53 процента выигранных вбрасываний.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-and-kuznetsov-among-top-russian-performers-january-17/c-320408876
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