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Тренер «Питтсбурга» Салливан: «Малкин — доминирующий игрок, он очень много владел шайбой»

09:06
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил игру форварда команды Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 Б).

«Джино — доминирующий игрок, — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ. — Он очень много владел шайбой. Обычно это хороший знак, значит его игра на нужном уровне. Мы их продолжим подбадривать и будем надеяться, что они будут забивать».

Малкин в этой игре результативными действиями не отметился. На его счету один силовой прием, два перехвата и 53 процента выигранных вбрасываний.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-and-kuznetsov-among-top-russian-performers-january-17/c-320408876

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