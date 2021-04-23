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Тренер «Питтсбурга» Салливан рассказал, когда ждать Малкина на льду

20:48
Евгений Малкин. Фото Twitter
Евгений Малкин. Фото Twitter
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, когда ждать на льду нападающего «пингвинов» Евгения Малкина.

«То, что Малкин уже начал тренироваться, уже говорит о многом, он близок к тому, чтобы вернуться в состав, и мы все рады. Все прекрасно понимают, насколько он важен для команды в решающих матчах сезона. Тем более, учитывая его влияние на нашу игру», — цитирует Салливана журналист Мишель Кречило на своей странице в Twitter 23 апреля.

17 марта во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и был вынужден покинуть площадку. С тех пор россиянин не выходил на лед в официальных матчах. В текущем сезоне Малкин провел 29 матчей и набрал 24 (8+16) очка.

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