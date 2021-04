Тренер «Питтсбурга» Салливан рассказал, когда ждать Малкина на льду

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, когда ждать на льду нападающего «пингвинов» Евгения Малкина.

«То, что Малкин уже начал тренироваться, уже говорит о многом, он близок к тому, чтобы вернуться в состав, и мы все рады. Все прекрасно понимают, насколько он важен для команды в решающих матчах сезона. Тем более, учитывая его влияние на нашу игру», — цитирует Салливана журналист Мишель Кречило на своей странице в Twitter 23 апреля.

Coach Sullivan on Evgeni Malkin: «The fact that he's practicing suggests he's that much closer to a return to the lineup, and our guys are excited about that. ... Everyone is well aware of how important he is to the team and the impact he can have on a game.»