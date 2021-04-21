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Тренер «Питтсбурга» с трудом нашел слова после шести пропущенных шайб в третьем периоде от «Нью-Джерси»

08:42
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (7:6).

«Пингвинз» стали первой командой в лиге, которая выиграла матч, пропустив в третьем периоде пять шайб.

«Что ж, у меня никогда не было такого опыта. На это нелегко реагировать. Я не уверен, что у меня есть для вас верный ответ, и именно это я сказал игрокам. Мы должны быть намного лучше во многих аспектах», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» с 61 очком занимает третье место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.

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