Тренер «Питтсбурга» рассказал о восстановлении Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о ходе восстановления российского нападающего Евгения Малкина. Россиянин 4 июня перенес операцию на правом колене.

«Его состояние в процессе реабилитации очень обнадеживает. Нам радостно говорить, что все идет по плану. На днях у меня была возможность увидеть Джино на льду, и мне понравилось, что он выглядел так уверенно и солидно после долгого отсутствия.

Наши врачи составили дня него расписание восстановительных мероприятий, и лишь некоторые из них — это занятия на льду. Сейчас мы дали ему небольшой отдых, потому что он действительно много работал в последнее время. Его восстановление — очень утомительный процесс. Но он выглядит очень-очень хорошо на данный момент", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Салливана.