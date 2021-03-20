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Тренер «Питтсбурга» надеется, что Малкин восстановится до конца регулярки

03:26
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассчитывает на возвращение российского нападающего Евгения Малкина до конца регулярного сезона.

Во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний нападающий попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку.

«Потеря Джино существенна для нас, поскольку он очень многое привносит в игру нашей команды. Но мы рады, что в какой-то момент он вернется. Это очень вероятно, что Джино вернется. У нас не было возможности пообщаться лично, но я послал ему сообщение, сказав, что мне очень жаль, потому что в последнее время он играл замечательно», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Салливана.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/malkin-vybyl-na-neskolko-nedel/c-322695130

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