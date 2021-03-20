Тренер «Питтсбурга» надеется, что Малкин восстановится до конца регулярки
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассчитывает на возвращение российского нападающего Евгения Малкина до конца регулярного сезона.
Во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний нападающий попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку.
«Потеря Джино существенна для нас, поскольку он очень многое привносит в игру нашей команды. Но мы рады, что в какой-то момент он вернется. Это очень вероятно, что Джино вернется. У нас не было возможности пообщаться лично, но я послал ему сообщение, сказав, что мне очень жаль, потому что в последнее время он играл замечательно», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Салливана.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/malkin-vybyl-na-neskolko-nedel/c-322695130
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю