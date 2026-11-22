Тренер «Питтсбурга» Мьюз о Кузьменко: «Он вложил в работу очень много сил. Это происходило каждый день»

Главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз прокомментировал игру российского нападающего Андрея Кузьменко после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:4).

30-летний Кузьменко забил первый гол в сезоне-2026/27. В сентябре Отец Кузьменко, Александр, умер после нападения медведя во время рыбалки.

«Он действительно много работает над собой. Это просто ужасные обстоятельства, абсолютная трагедия в начале сезона. Он вложил в работу очень много сил. Это происходило каждый день. Приятно видеть, что он вознагражден этим голом», — цитирует американского тренера сайт НХЛ.

В сезоне-2026/27 в 13 матчах Кузьменко набрал 2 (1+1) очка.