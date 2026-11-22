Тренер «Питтсбурга» Мьюз о Кузьменко: «Он вложил в работу очень много сил. Это происходило каждый день»
Главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз прокомментировал игру российского нападающего Андрея Кузьменко после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:4).
30-летний Кузьменко забил первый гол в сезоне-2026/27. В сентябре Отец Кузьменко, Александр, умер после нападения медведя во время рыбалки.
«Он действительно много работает над собой. Это просто ужасные обстоятельства, абсолютная трагедия в начале сезона. Он вложил в работу очень много сил. Это происходило каждый день. Приятно видеть, что он вознагражден этим голом», — цитирует американского тренера сайт НХЛ.
В сезоне-2026/27 в 13 матчах Кузьменко набрал 2 (1+1) очка.
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
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|Рейнджерс
|23
|13
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|27
|4
|Айлендерс
|23
|11
|12
|27
|5
|Филадельфия
|26
|9
|17
|24
|6
|Вашингтон
|21
|10
|11
|20
|7
|Коламбус
|22
|9
|13
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|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|16
|Атлантический дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Оттава
|25
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|24
|13
|11
|29
|6
|Баффало
|24
|10
|14
|24
|7
|Торонто
|26
|9
|17
|21
|8
|Детройт
|23
|8
|15
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|26
|18
|8
|41
|2
|Даллас
|23
|15
|8
|32
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|29
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|28
|6
|Виннипег
|25
|12
|13
|28
|7
|Юта
|25
|12
|13
|27
|8
|Чикаго
|24
|8
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|26
|17
|9
|38
|2
|Вегас
|25
|14
|11
|33
|3
|Сан-Хосе
|26
|11
|15
|24
|4
|Сиэтл
|21
|11
|10
|23
|5
|Анахайм
|25
|11
|14
|23
|6
|Калгари
|25
|10
|15
|22
|7
|Лос-Анджелес
|22
|8
|14
|18
|8
|Ванкувер
|26
|6
|20
|13
Результаты / календарь
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|24.11
|03:00
|Нью-Джерси – Коламбус
|3 : 2
|24.11
|03:30
|Оттава – Калгари
|2 : 1
|24.11
|03:30
|Монреаль – Лос-Анджелес
|1 : 2
|24.11
|03:30
|Виннипег – Юта
|4 : 2
|24.11
|03:30
|Айлендерс – Торонто
|2 : 4
|24.11
|05:40
|Сиэтл – Анахайм
|3 : 2
|24.11
|06:00
|Сан-Хосе – Миннесота
|2 : 5
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