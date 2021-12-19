Тренер «Питтсбурга»: «Малкин изо всех сил старается вернуться в игру как можно быстрее»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал тренировку форварда Евгения Малкина с командой.

«Он по-прежнему не был полноценным участником тренировки. Просто наше занятие не предполагало большого количества силовой борьбы. Его готовность все ближе к 100 процентам, но ограничения в плане физических контактов сохраняются. Тот факт, что он участвует в тренировках почти без ограничений, по-настоящему воодушевляет всю команду. Когда он на льду, парни занимаются с еще большим энтузиазмом. И он изо всех сил старается вернуться в игру как можно быстрее», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Малкин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года. Восстановление должно было занять не менее полугода. Малкин уже приступил к тренировкам с командой.