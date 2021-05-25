Тренер «Питтсбурга» гордится игрой команды после поражения от «Айлендерс»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (2:3 ОТ).

«Я действительно горжусь командой. Я думаю, что мы провели действительно солидный матч, все четыре линии действовали отлично. Джерри сделал для нас пару больших сейвов на протяжении всего матча. Я действительно горжусь командой», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 26 мая в Нью-Йорке и начнется в 23:00 мск.