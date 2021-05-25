Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тренер «Питтсбурга» гордится игрой команды после поражения от «Айлендерс»

07:39
Теги:

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (2:3 ОТ).

«Я действительно горжусь командой. Я думаю, что мы провели действительно солидный матч, все четыре линии действовали отлично. Джерри сделал для нас пару больших сейвов на протяжении всего матча. Я действительно горжусь командой», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 26 мая в Нью-Йорке и начнется в 23:00 мск.

Читайте также

«Флорида» перестала бить Кучерова и начала играть в хоккей. Это может ее спасти
Нули и кокаин: Италия и Британия попали в скандалы после "Евровидения"
Заговоры на учебный год: на отличные оценки и хорошую учебу
Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей