Тренер Овечкина по ОФП рассказал, как выглядит подготовка капитана «Вашингтона» к сезону
Павел Бурлаченко, личный тренер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по ОФП, ответил на вопрос о том, как российский нападающий обычно проводит подготовку к сезону.
«Обычно мы начинаем занятия где-то за три месяца до начала сезона. Плюс-минус так. Иногда рамки немножко сдвигаются в зависимости от обстоятельств. Сначала это втягивающие тренировки, несложные, потом постепенно, по мере приближения к сезону, нагрузки и количество тренировок увеличиваются», — приводит слова Бурлаченко официальный Telegram-канал команды Александра Овечкина.
В нынешнем сезоне 39-летний россиянин провел 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 870 голов, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы. Ранее стало известно, что капитан «Кэпиталз» занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии Sportsnet.
Форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|37
|25
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|37
|22
|15
|46
|4
|Питтсбург
|39
|17
|22
|39
|5
|Коламбус
|38
|16
|22
|38
|6
|Филадельфия
|38
|17
|21
|38
|7
|Айлендерс
|38
|14
|24
|35
|8
|Рейнджерс
|36
|16
|20
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|38
|23
|15
|48
|2
|Флорида
|38
|23
|15
|48
|3
|Бостон
|39
|20
|19
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|37
|15
|22
|34
|8
|Баффало
|38
|14
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|27
|12
|55
|2
|Миннесота
|38
|23
|15
|50
|3
|Колорадо
|38
|23
|15
|46
|4
|Даллас
|36
|22
|14
|45
|5
|Сент-Луис
|39
|18
|21
|40
|6
|Юта
|37
|16
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|38
|11
|27
|29
|8
|Чикаго
|38
|12
|26
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|25
|12
|53
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Калгари
|37
|18
|19
|43
|5
|Ванкувер
|36
|17
|19
|42
|6
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|7
|Анахайм
|36
|15
|21
|34
|8
|Сан-Хосе
|40
|11
|29
|28
|2.01
|02:00
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Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|3 : 0